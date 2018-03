Online il nuovo sito internet del Comune di Chiusi

L'amministrazione comunale di Chiusi prosegue nel percorso di digitalizzazione e semplificazione burocratica della macchina comunale con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la facilità nell'accesso agli atti da parte dei cittadini.Dopo aver introdotto la diretta streaming già dal primo consiglio comunale presieduto dal sindaco Bettollini e dopo aver iniziato un rapporto di dialogo diretto con il sindaco attraverso appuntamenti periodici in diretta streaming, adesso è online il nuovo sito del Comune della Città di Chiusi ( http://www.comune.chiusi.si.it/ ) che risponde a tutte le normative sulla trasparenza e sicurezza richieste agli enti pubblici. Il nuovo portale istituzionale è caratterizzato da una veste grafica semplice e leggera che permette, già dall'home page, di consultare le principali informazioni quali news e avvisi pubblici. Dalla headline del sito è, invece, possibile accedere a sezioni specifiche e che permettono al cittadino di verificare tutti gli atti comunali; ad esempio dalla voce “Amministrazione trasparente” è possibile consultare voci come: “bandi di concorso” “performance” “enti controllati” “controlli sulle imprese” “bandi di concorso” “sovvenzioni” “bilanci” “beni immobili”. Sempre dalla headline è possibile accedere anche ad uno degli strumenti più importanti del sito e che meglio esprimono la trasparenza dell'ente comunale ovvero l'albo pretorio storico che permette, con un click, di rintracciare e rendere disponibile ogni atto della giunta o dei funzionari di riferimento, dalle scelte strategiche degli amministratori alla linquidazione di ogni fattura.Caratteristisca importante del nuovo sito è rappresentata è rappresentata dalla sezione “Portale del Cittadino” dove si trova sia la parte “servizi pubblici (Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio, Pubblicazioni di Matrimonio, Storico Pubblicazioni, Albo Amministrazione Aperta, Appalti, Pratiche Edilizie.) sia quella dei “servizi privati” dove, tramite registrazione, nei prossimi mesi sarà possibile accedere alla propria pagina dove controllare lo stato dei servizi a domanda richiesti ed effettuare pagamenti online.“In campagna elettorale – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – avevamo promesso di rendere il palazzo comunale più semplice e aperto ai cittadini anche grazie ad un nuovo supporto digitale e informatico. La nostra missione era quella di avere meno timbri e più click in modo da dare risposte immediate ed efficaci alle esigenze dei cittadini, che devono essere messi nelle condizioni di conoscere ogni atto amministrativo e ogni singola fattura che l'ente comunale emette. Per questo siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto in questi anni e che ha portato da subito ad introdurre la diretta streaming, che è anche registrata nel nostro canlae youtube e adesso ad un nuovo sito internet che, con il tempo, diventerà sempre più importante nella vita dei cittadini. Meno burocrazia significa una migliore qualità della vita ed è per questo che continueremo ad attuare azioni che rendano il palazzo comunale sempre più accessibile con l'obiettivo di una maggiore efficienza, efficacia e velocità di risposta. In questo senso particolarmente importante sarà il servizio di pagamento online che presto sarà disponibile. Un ringraziamento per il lavoro svolto è doveroso nei confronti del Consorzio Terrecablate, alla gestione dell'Unione dei Comuni e, naturalmente, alla professionalità dei nostri uffici che hanno messo nelle mani della città uno strumento che saprà rispondere con efficienza alle esigenze della nostra comunità. Ovviamente il rapporto diretto e umano sarà sempre la priorità perchè non c'è sistema virtuale che può sostituire una stretta di mano e una conversazione fatta guardandoci negli occhi”.