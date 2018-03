Intime verità nei volti di Vasco Nasorri in mostra a Chiusi

Sette teste in terracotta, sette ritratti, reali o d'invenzione, sette lavori realizzati in decenni diversi, frutto di differenti scelte formali; da oggi, sabato 31 marzo, sono visibili presso lo Spazio Ulisse di Chiusi nella mostra "Intime verità" che raccoglie lavori in terracotta di Vasco Nasorri.Si po' cogliere come l'artista chiusino sia riuscito a realizzare complessi ritratti limitandosi agli elementi essenziali, modellando masse e superfici quanto necessario a mostrare il carattere del volto.Malinconia, solitudine, straniamento, fragilità, verità, abbandono e dolcezza si avvicendano in fisionomie che richiamano l'umanità e nelle quali è semplice ritrovarsi e riconoscersi, scorgendovi l'animo in modo immediato, senza filtri intellettualistici.In tutte le teste in mostra, il colore della terracotta, con i suoi richiami epidermici, partecipa a una freschezza espressiva che ci trasmette l'aspetto più intimo dei personaggi.Ritratti in cui Vasco Nasorri ha scavato per giungere a una sofferta verità psicologia si alternano ad altri in cui il naturalismo si compie attraverso un disvelamento delicato delle forme.I richiami alla scultura del passato, che è sempre rielaborata e mai trascritta, si arricchiscono grazie a una modellazione spontanea di notevole efficacia. In alcune teste l'arcaismo è molto intenso e giunge alla deformazione dell'immagine naturalistica con una riduzione verso l'essenzialità del gesto e del risultato.L'esposizione è l'occasione per esaminare un aspetto non marginale nella ricerca di Vasco Nasorri e rappresenterà la seconda tappa del percorso di valorizzazione intrapreso dallo Spazio Ulisse.La mostra "Intime verità" è visibile dal 31 marzo al 6 maggio 2018 dalle finestre-vetrine dello spazio espositivo fino a mezzanotte o su appuntamento chiamando il 347 8330565 info: www.spazioulisse.it - facebook.com/spazioUlisse - instagram.com/spazioUlisseVasco Nasorri – Intime verità31 marzo - 6 maggio 2018Spazio Ulissevia Porsenna 63, Chiusi (Siena)