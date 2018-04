Casucci e Montemagni (Lega): ''Carbonizzatore a Chiusi? Un secco no da parte nostra''

“Siamo fermamente contrari - affermano Marco Casucci ed Elisa Montemagni, Consiglieri regionali della Lega - alla realizzazione del progetto del Carbonizzatore a Chiusi. “Lo diciamo senza mezzi termini - proseguono i Consiglieri - anche perché un progetto di così ampio respiro, con un enorme impatto ambientale per tutta la zona, è, tra l’altro, attualmente sconosciuto ai più”.“E’ necessaria, dunque - precisano gli esponenti leghisti - fare una mirata opera di sensibilizzazione e divulgazione dell’opera anche con gli abitanti dei comuni limitrofi che, direttamente o indirettamente, saranno sicuramente interessati dal problema. Problematica che non sarebbe, infatti, esclusivamente di Chiusi, ma avrebbe ripercussioni negative nei confronti delle svariate attività ricettive che si trovano nell’arco di pochi chilometri.”“Quindi - rilevano seccamente i rappresentanti del Carroccio - ribadiamo la nostra ferma avversione riguardo ad un’opera che è stata già, rigettata da Piombino e Capannori dopo un attento studio condotto dall’università di Firenze che ha evidenziato grosse perplessità in merito.”"Inoltre, evidenziamo come i comuni limitrofi di Fabro e Città della Pieve abbiano già espresso dissenso all’ipotesi di realizzare impianti biomasse nei loro territori, mostrandosi nettamente contrari ad opere che mettano a repentaglio l’ambiente e l’immagine della zona.”I Consiglieri ribadiscono, altresì, come da più parti abbiano incontrato lo sconcerto di gruppi di cittadini chiusini, ma anche di Cetona, Sarteano e Chianciano riguardo alla totale mancanza d’informazione in merito al progetto. “Insomma - concludono Marco Casucci ed Elisa Montemagni - l’argomento ha una valenza tale che merita di essere attentamente monitorato, cosa che faremo, seguendo, passo dopo passo, l’evolversi degli eventi.”