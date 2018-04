Chiusi: taglio alle rette dell’asilo

Le famiglie con bambini iscritti al nido d’Infanzia il Girasole di Chiusi troveranno, dalla fattura di marzo, una riduzione della retta resa possibile grazie ai Fondi nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione della così detta legge Buona Scuola.Le riduzioni riguardano sia l’anno educativo in corso (mesi di marzo, aprile, maggio e giugno) sia il prossimo (settembre e ottobre fino ad esaurimento delle risorse). La diminuzione è stata calcolata in base al reddito della famiglia residenti in Toscana (secondo un criterio applicato dalla Regione Toscana) e in percentuale su una forbice dal 25 al 50% della retta mensile. Le risorse destinate al Comune di Chiusi ammontano a 19.373,83 euro di cui 17,873,83 sono stati destinati, appunto, alla riduzione delle rette, mentre la restante parte (1500 euro) servirà a coprire i costi di prolungamento dell’orario pomeridiano alla scuola dell’infanzia Bagnolo dalle ore 16:15 alle ore 17:30.“Le risorse che il nostro Comune ha ricevuto – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore all’istruzione Sara Marchini – permetteranno alle famiglie di proseguire il percorso di istruzione iniziato al nido Il Girasole con maggiore tranquillità. Mantenere il bilancio famigliare in equilibrio non è sempre facile e per questo pensiamo che le riduzioni previste siano decisamente importanti perché possono anche ammontare al 50% della retta. Il Nido d’Infanzia della nostra città è un’eccellenza riconosciuta anche a livello provinciale e non solo e da parte nostra proseguiranno una serie di azioni mirate a migliorare sia la qualità del servizio sia della struttura. Per i risultati che abbiamo raggiunto con il nostro nido ringraziamo le operatrici che lavorano al suo interno con professionalità e amore per i bambini che vengono affidati allo loro mani.”Il bando di iscrizione all’anno educativo 2018/2019 è già stato pubblicato ed è consultabile sul sito internet del Comune al link http://www.comune.chiusi.si.it/uffici-e-servizi/nido-d-infanzia-girasole