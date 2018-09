Colle di Val D’Elsa, Nardi (Pd): ''Bene l’accordo tra Regione, RCR e Colle Vilca. Faremo attenzione agli impegni presi da parte dei soggetti coinvolti''

“Accogliamo con grande soddisfazione la firma del protocollo per la valorizzazione del cristallo a Colle di Val d’Elsa tra RCR, Colle Vilca, Regione Toscana e Comune. Un progetto ambizioso, fortemente sostenuto dal Pd che permette a due realtà importanti del nostro territorio di iniziare un percorso di promozione turistica del polo industriale del cristallo colligiano lungimirante”. Così Stefano Nardi, segretario del Pd di Colle Val D’Elsa accoglie la firma di un protocollo d’intesa che permetterà all’industria del cristallo di Colle di entrare nei circuiti turistici. Il documento è stato firmato, presso la regione, la scorsa settimana.“La produzione del cristallo e del vetro” continua Nardi “rappresentano un pezzo di storia della nostra città; nonostante la crisi, questo settore ha saputo reagire e, anche grazie all’impegno degli imprenditori, delle istituzioni che hanno direttamente e indirettamente accompagnato, assieme ai sindacati e alle associazioni datoriali, i processi di ristrutturazione, oggi si sono poste le basi per un possibile sviluppo del settore. Tuttavia, occorre maniere alta l’attenzione sul tema occupazionale viste le preoccupazioni che vengono dai lavoratori.“Riteniamo” dice il segretario “che il progetto avrà una forte ricaduta in termini di attrattività di flussi turistici; per questo sarà importante sviluppare percorsi per i turisti che arriveranno a Colle e che potranno visitare il nostro borgo, il museo del cristallo, il San Pietro e le altre mete turistiche della città. Così si potranno promuovere i prodotti, valorizzare la tipicità della produzione e esalare le peculiarità di Colle e di tutta la Val d'Elsa”.“Auspichiamo” conclude “che tutti i soggetti coinvolti facciano la loro parte. Siamo convinti che questa sia una opportunità importante per rilanciare il turismo e la competitività delle imprese coinvolte, anche grazie ai nuovi servizi di accoglienza e informazione sovra-comunale previsti dalla nuova normativa in materia di turismo”.