Rubano in armadietto alla piscina ''Olimpia'': denunciati 5 minorenni

Venerdì 28 settembre, a Colle di Val D’Elsa, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia presentata dal responsabile della piscina comunale e a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Firenze per furto aggravato 5 minorenni (quattro 16enni e un 17enne) tutti residenti a Colle di Val d'Elsa.Gli stessi, a seguito dell'acquisizione e delle analisi delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza della piscina comunale “Olimpia”, sono stati identificati univocamente quali responsabili del furto, perpetrato il 14 luglio scorso, di un telefono cellulare e di denaro contante per circa 100 euro, custoditi all’interno di un armadietto dello spogliatoio della struttura sportiva.Le videocamere avevano ripreso il movimento dei ragazzi, due dei quali svolgevano funzioni da palo, mentre stavano rubando dalla giacca della vittima la chiave con la quale avevano poi aperto le ante dell’armadietto negli spogliatoi.Dopo essersi resi conto di essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, per evitare problemi, i cinque hanno restituito alla ragazza della reception lo smartphone sottratto ma non il denaro.