Rapina a mano armata ad agenzia assicurativa di Colle: i Carabinieri fermano due persone

Sono bastate due ore ai Carabinieri della Stazione di Colle Val d’Elsa e a quelli di Poggibonsi, per individuare dopo serrate indagini i due individui che hanno compiuto la rapina a mano armata all’agenzia Vittoria Assicurazioni di Colle di Val d’Elsa.Alle 19 di martedì un individuo armato di taglierino e con il volto travisato ha fatto irruzione nell’agenzia Vittoria assicurazioni di Colle di Val d’Elsa. Dopo aver puntato il taglierino alla gola di una delle due impiegate presenti, si è fatto consegnare l’intero incasso equivalente a circa 4.000 euro, dileguandosi a piedi subito dopo per le vie della città del cristallo.I Carabinieri immediatamente avvertiti del fatto, si sono portati sul posto con più equipaggi iniziando subito tutta una serie di indagini e di acquisizione d’informazioni che dopo appena due ore hanno portato i primi frutti.I militari in serata hanno bussato a casa di T.M. di 40 anni residente a Colle V/E, il quale negli ultimi mesi vive insieme a V.D. di 35 anni, pregiudicato.Gli ulteriori accertamenti, nei confronti degli stessi, nell’arco della nottata hanno permesso di accertare il coinvolgimento in concorso dei due nell’esecuzione della rapina aggravata.I Carabinieri sono riusciti anche a rinvenire nell’abitazione buona parte del danaro preso in agenzia nonché in una strada di Poggibonsi il grosso taglierino usato per compiere la rapina.I due che dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.