Spaccio di stupefacenti: 48enne fermato dai Carabinieri

Questa volta sono stati i Carabinieri di Casole d’Elsa a indagare su un giro di spaccio di sostanze stupefacenti in Val d’Elsa e precisamente tra i comuni di Colle e Casole. Al termine delle indagini oggi, venerdì 19 ottobre, sono stati sequestrati circa 100 grammi di marijuana in parte confezionata in piccole dosi pronte per essere vendute.A finire nei guai un 48 enne di Colle di Val d’Elsa, C.R., pregiudicato, a casa del quale oltre alla sostanza stupefacente sono stati rinvenuti una consistente somma di danaro, bilancini per la pesatura e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché alcuni coltelli usati durante le fasi del confezionamento della droga.L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena, in quanto dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’impegno da parte dei Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, ha portato solo negli ultimi mesi all’arresto di numerose persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.