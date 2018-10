Colle di Val d'Elsa: la Fondazione Conservatorio di San Pietro premia l’eccellenza

La cerimonia di consegna nel Teatro dei Varii

Si svolgerà venerdì 26 ottobre la cerimonia di consegna dei premi erogati dalla Fondazione Conservatorio San Pietro di Colle di Val d’Elsa. Anche quest’anno l’associazione ha assegnato 19 premi di studio ad altrettanti studenti che si sono distinti alla fine dell’anno scolastico 2017/2018. La cerimonia della consegna dei premi (15 del valore di 1.000 euro e 4 del valore di 500 euro) sarà l’occasione per riaprire le porte del Teatro dei Varii, luogo designato ad ospitare l’evento.“La consegna dei premi della Fondazione Conservatorio S. Pietro, che dallo scorso anno è tornata a consegnare di nuovo borse di studio, sarà l’occasione per la riapertura del Teatro dei Varii, splendido edificio del 1700 e fiore all’occhiello di Colle di Val d’Elsa – dice l’assessore alle Politiche Culturali Anna Maria Cotoloni – terminare i lavori e consegnare ai cittadini l’edificio era tra gli obiettivi di questa amministrazione comunale. Mettere di nuovo a disposizione questo spazio è un modo anche per valorizzare il grande patrimonio della parte alta della città. In questo senso speriamo anche di poter riaprire al più presto e valorizzare il Museo archeologico”.Programma cerimonia di consegna premi Fondazione Conservatorio San Pietro:- 17.15 Saluto Autorità ed interventi- 17.45 Consegna premi scolastici- 18,30 Intermezzo musicale- 18.45 Vin d’honneurDi seguito, i nominativi degli alunni che saranno premiati venerdì 26 ottobre dalla Fondazione Conservatorio S. Pietro:- Roberta Vanni – A. Volta, Scientifico- Carlotta Francini – Don Bosco, Linguistico- Katherine Jeffery – Don Bosco, Linguistico- Marta Bartalucci – Don Bosco, Linguistico- Andrea Giampieri – A. volta, Scientifico- Ines Bartalucci – Don Bosco, Linguistico- Aurora De Vito – Don Bosco, Linguistico- Costanza Cerrini – A. Volta, Classico- Giuditta Bandini – A. Volta, Classico- Camilla Funaioli – A. Volta, Scientifico- Anna Furiesi – A. Volta, Scientifico- Domiziano Bandinelli – Don Bosco, Econ. Sociale- Costanza Fioravanti – A. Volta, Scientifico- Clara D’Autilia – A. Volta, Classico- Matteo Pierini - A. Volta, ScientificoEx equo:- Lara Carli – Don Bosco, Linguistico- Alessandro Guazzini – A. Volta, Scientifico- Asia Livi – Don Bosco, Lingusitco- Georgia Lee Mele – Don Bosco, Linguistico