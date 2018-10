Puliamo il mondo, a Colle di Val d'Elsa l'edizione 2018

Aggravi:” Questa iniziativa un messaggio per la fruizione corretta degli spazi comuni”

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Legambiente, la Pro loco e l'Arci Pesca (gestore del Parco Fluviale dell'Elsa), promuove per domenica 28 ottobre l'evento “Puliamo il mondo” che coinvolgerà gli alunni delle scuole colligiane, oltre a tutti i cittadini che vorranno parteciparvi. Il punto di ritrovo sarà all'ingresso del sentiero alle Gore Rotte (dietro il supermercato Eurospin) alle ore 9.00. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit con tutto il materiale necessario alla pulizia.”Si tratta di un importante iniziativa di educazione civica per avvicinare la cittadinanza al Parco Fluviale dell'Elsa, un luogo sempre più partecipato e di conseguenza da tutelare maggiormente – dice l'assessore alle politiche ambientali Sofia Aggravi –. Questa iniziativa vuole essere un messaggio per la fruizione corretta degli ambienti comuni. Un grazie all'Arci Pesca e alla Pro loco di Colle di Val d'Elsa per il supporto e l'impegno continuo per la gestione del parco”. Nell'iniziativa sono state coinvolte le scuole del territorio proprio perché l'educazione all'ambiente dovrebbe iniziare fin da piccoli al fine di favorire un corretto rapporto con l'ambiente circostante. In caso di pioggia e mal tempo l'evento verrà rimandato a domenica 4 novembre.“Puliamo il mondo” nasce a Sidney, in Australia, nel 1989 con il nome “Clean Up Australia”: nel 1993, grazie all'intervento dell’Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) è divenuta un’iniziativa globale con il nome “Clean Up the World” che da allora ogni anno coinvolge circa 35 milioni di volontari e 120 paesi. In Italia è stata introdotta da Legambiente nel 1994 e si è rapidamente diffusa su tutto il territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro dei volontari, delle scuole, delle associazioni e degli enti pubblici aderenti.