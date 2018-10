''Dona e ti resterà impresso'', iniziativa dell'Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d'Elsa

Ancora una volta, l'Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d'Elsa ha deciso di andare controcorrente con la nuova ed originale iniziativa "Dona e ti resterà impresso"."Dopo un nuovo tatuaggio, ognuno di noi deve attendere almeno sei mesi prima di effettuare la propria donazione di sangue e quindi... perchè non donare prima del prossimo 28 ottobre e poi rivolgersi a "La Sartoria Tattoo", dove scegliere il proprio tatuaggio tra le opzioni proposte? Decidere di tatuarsi presso un professionista, come Donato Celardo, garantisce infatti ad ognuno di noi la possibilità di continuare a donare fino ai limiti di età in tutta sicurezza.L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'Associazione. I Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa vi aspettano numerosi per prenotare la vostra donazione e domenica 28 ottobre, dalle ore 10.00 in poi, presso i locali de "La Sartoria Tattoo" in Via Martiri della Libertà n. 36."