Colle di Val d'Elsa, lavori alla rete idrica

Il Comune di Colle di Val d'Elsa comunica che, in data 31 ottobre, verrà effettuato dall'Acquedotto del Fiora un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica di distribuzione in via G. Rossini. Il lavoro avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 16.30. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 17.30 del giorno 31/10/2018. L'interruzione del flusso coinvolgerà via G. Rossini, via A. Manzoni, via G. Pascoli e via Volterrana.L'intervento è stato programmato per poter sostituire l'intera raccorderia idraulica all'interno del pozzetto di sezionamento.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 12 ore verrà attivato un servizio di emergenza così come previsto dalla Convenzione di affidamento.