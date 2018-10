Maltempo a Colle di Val d'Elsa, il Comune fa il punto della situazione

"Il Comune di Colle di Val d’Elsa, affiancato da Protezione civile e Polizia municipale, ha affrontato tempestivamente l’allerta meteo arancione che si è concentrata per la maggior parte nella giornata di ieri sul territorio valdelsano. L’emergenza maltempo è stata contenuta con un lavoro che ha coinvolto, oltre agli enti preposti, molti volontari." Così una nota del Comune."Il bilancio dei danni in questi due giorni di allerta meteo vede, al momento, oltre una decina di alberi o rami caduti e alcuni frammenti di segnaletica stradale o simili finiti per terra o su qualche auto. Non si registrano danni a persone."“Ribadisco la mia soddisfazione perché in questi casi la macchina comunale ha agito efficientemente insieme a tutti i volontari della città – dice l’assessore al decoro urbano con delega alla Protezione civile Alberto Galgani - a loro va un ringraziamento per l’impegno costante sul campo”.