Irrompe nella casa dei vicini e li minaccia di morte armato di coltelli: arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 40 anni, T.D., cittadino rumeno, pregiudicato, da alcuni anni residente in Colle di Val d’Elsa, è stato arrestato ieri sera, giovedì 8 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, intervenuti unitamente a quelli di Colle, in un appartamento della centrale via Garibaldi.L’uomo poco prima era uscito dal suo appartamento impugnando due grossi coltelli da cucina e una volta letteralmente sfondata la porta di un appartamento ubicato nello stesso condominio, aveva minacciato di morte le 5 persone che vi si trovavano all’interno.I ragazzi minacciati sono dei richiedenti asilo provenienti da paesi centro africani, regolarmente domiciliati nell’appartamento e censiti dalle autorità i quali, mentre stavano guardando tranquillamente la tv, si sono visti spalancare la porta d’ingresso nel proprio appartamento ed entrare T.D. armato di due coltelli che li ha minacciati di morte.L’immediata richiesta di aiuto ai Carabinieri ha permesso ai militari di giungere rapidamente e in forze presso il condominio, dove è stato rintracciato l’uomo e sono sequestrati i due coltelli usati per minacciare i giovani.I motivi di tale assurdo gesto, sono probabilmente da ricondurre principalmente ad un uso smodato di alcol, anche se i Carabinieri non escludono motivi razziali.L’uomo è stato arrestato e ristretto presso la camera di sicurezza dei Carabinieri di Poggibonsi, in quanto dovrà rispondere di violazione di domicilio aggravata, violenza privata, minacce e porto abusivo di armi.