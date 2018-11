''Un ponte per il Senegal'', evento a Colle di Val d'Elsa

Sabato 17 novembre dalla 21.00 si svolgerà presso la palestra di via Buonriposo a Gracciano l'evento “Un ponte per il Senegal”, organizzato dall'associazione omonima e da Boubacar Diaw. Si tratta di una raccolta fondi promossa per spedire materiale scolastico e sportivo a supporto delle famiglie senegalesi. L'evento è patrocinato dal Comune di Colle di Val d'Elsa. Durante la serata si susseguiranno diversi momenti in cui interverranno molti artisti e personalità direttamente dal Senegal.“L'iniziativa benefica di sabato prossimo si inserisce in un programma di attività che prima Bobo poi la sua associazione hanno portato avanti da anni sul territorio della Val d'Elsa – ha detto l'assessore alla coesione sociale Sofia Aggravi -. Il lavoro fatto nelle scuole è davvero importante per la nostra comunità al fine di favorire la coesione sociale ed i processi di integrazione. L'esperienza e i racconti riportati da “Un ponte per il Senegal” sono stati fondamentali per far conoscere ai nostri piccoli studenti realtà come quella del Senegal, nella quale l'accesso all'istruzione non è garantito a tutti. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di patrocinare questo evento che aiuterà l'associazione a raccogliere i fondi necessari e spedire i materiali didattici in Senegal”.“Abbiamo organizzato questo evento per realizzare una serata di beneficenza ed inviare materiale scolastico e sportivo in Senegal, avendo anche l'occasione di far conoscere ai cittadini valdelsani la nostra cultura africana – ha detto Boubacar Diaw -. All'evento parteciperà anche un artista senegalese Leuz Diwan G. Inoltre saranno presenti le autorità delle associazioni senegalesi sul territorio”.Durante la serata sarà proiettato un video reportage su tutte le attività di volontariato. svolte dall'associazione. Il Comune di Colle di Val d'Elsa invita tutta la cittadinanza a partecipare all'evento.