''Miss Marple'', soddisfazione del Comune di Colle per la prima stagionale al Teatro del Popolo

Il Comune di Colle di Val d'Elsa esprime la propria soddisfazione per la prima della stagione teatrale andata in scena ieri, 14 novembre al Teatro del Popolo. Lo spettacolo “Miss Marple, giochi di prestigio” ha incassato il gradimento del pubblico il quale ha contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente, sia prima che dopo la messa in scena, rendendo anche gli spazi circostanti al teatro vissuti in maniera totalizzante.Quest'anno è stata fatta una scelta di riorganizzare la stagione teatrale, dal punto di vista della proposta complessiva, recependo anche alcuni input che sono stati suggeriti anche direttamente dagli spettatori stessi. Nel ringraziare tutto il pubblico presente, il Comune di Colle di Val d'Elsa invita a partecipare al prossimo spettacolo del 21 novembre “La guerra dei Roses” con Ambra Angiolini e Matteo Cremon.Si ricorda inoltre che, dalle ore 20.00 in poi, gli spettatori saranno accolti nei locali di Bottega Roots per il consueto appuntamento con Teatro Bistrò.