Il Comune di Colle di Val d'Elsa comunica che lunedì 3 dicembre verrà effettuato un intervento di abbattimento di undici pini, presso Le Grazie. Nel dettaglio il numero di alberi abbattuti sarà di nove in via Cervoni e di due in via Morozzi. L'operazione è stata caldeggiata da una raccolta firme degli abitanti della zona.“Il pino è uno tra gli alberi più deboli che ormai, statisticamente e storicamente, non si presta più ad un contesto urbano – dice l'assessore al decoro urbano Alberto Galgani - . Da questo punto di vista puntiamo ad aumentare la sicurezza dei cittadini eliminando dei rischi. L'intervento è in linea con le operazioni effettuate fin dall'inizio di questa amministrazione”.Successivamente verranno ripiantati in loco 6 aceri e 7 cipressi.