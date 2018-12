Gli eventi natalizi a Colle di Val d'Elsa

Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha reso noto il calendario degli eventi natalizi organizzati in collaborazione con l'associazione Colgirandola.“Anche quest'anno le luminare natalizie ci saranno, più belle che mai – afferma il presidente di Colgirandola Pietro Fratiglioni -. Mi auguro che questa rinnovata collaborazione con il Comune sia propedeutica ad una rapporto continuativo. Credo che questo primo passo possa portare verso un'unione che continui nel tempo. Se ciò avverrà, sono sicuro che ci saranno risultati positivi per tutti, sia per i commercianti che per l'amministrazione stessa”.Di seguito il calendario degli eventi:- 9 dicembre mercatino natalizio dalle ore 10.00 alle 20.00 e angolo di Babbo Natale con arrivo di Babbo Natale alle ore 16,00 per la raccolta delle letterine. Inoltre animazione per bambini sempre nel pomeriggio con giochi e laboratori didattici.- 15 dicembre dalle ore 21,30 alla pista del ghiaccio in Piazza Arnolfo "Disco Ice": serata discoteca con i migliori dj locali per divertirsi pattinando.- 22 dicembre andrà in scena al Teatro dei Varii un concerto natalizio organizzato dalla Fondazione Accademica Chigiana, la Diocesi ed il Comune di Colle di Val d'Elsa- 23 dicembre dalle 10 alle 20 mercato straordinario in Piazza Arnolfo e dintorni.- 26 dicembre mascotte e animazione dalle 16,30 alle 18,30 in Piazza Unità dei Popoli davanti alla giostra per bambini.L'accensione delle luminarie natalizie è fissata per sabato 8 dicembre.