ON Sharing Mens Sana: msb@school fa tappa al Liceo Volta di Colle di Val d'Elsa

Dopo la “prima” all'Istituto Cecco Angiolieri con gli studenti della secondaria di primo grado il progetto msb@school della ON Sharing Mens Sana Siena ha debuttato oggi con i ragazzi della secondaria di secondo grado.Al Liceo Sportivo A.Volta di Colle di Val d'Elsa la mattinata è trascorsa infatti all'insegna della pallacanestro nel primo degli otto incontri dei ragazzi colligiani con i tecnici della Mens Sana Basket. Grande entusiasmo per i circa 50 studenti delle classi 2A e 2B che si sono allenati, agli ordini di coach Pierfrancesco Binella, sui fondamentali individuali e di squadra. I ragazzi dell'istituto colligiano saranno anche ospiti della Società in occasione della prossima partita interna di domenica 9 dicembre alle ore 18:00 contro la Virtus Roma, valida per l'undicesima giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest.Il progetto msb@school, realizzato dalla Mens Sana Basket 1871 in collaborazione con i plessi scolastici di Siena e Provincia, dalle scuole primarie alle superiori di secondo grado, prevede per i Licei sportivi una proposta puramente tecnica, con gli atleti ed i tecnici biancoverdi in campo con i ragazzi per insegnare la tecnica del basket.Dopo la “prima” all'Istituto Cecco Angiolieri con gli studenti della secondaria di primo grado il progetto msb@school della ON Sharing Mens Sana Siena ha debuttato oggi con i ragazzi della secondaria di secondo grado.