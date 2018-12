Capodanno per famiglie, a Colle di Val d'Elsa l'evento per grandi e piccini

Anche per questa edizione sono previsti giochi, buon cibo e tanta musica

Dopo il grande successo dello scorso anno torna, previsto per il 31 dicembre 2018 al palazzetto di Colle di Val d'Elsa, il "Capodanno con La Scossa", l'evento per le famiglie che vogliono chiudere in bellezza e cominciare ancora meglio il 2019. Anche per questa edizione sono previsti giochi, buon cibo e tanta musica, per permettere sia a grandi che piccini di passare una serata indimenticabile. Non mancheranno gonfiabili, cinema, laboratori, dance, il tradizionale baby park e molto altro ancora.L'iniziativa, organizzata da Colle Basket in collaborazione con l'associazione La Scossa, è il compromesso perfetto infatti per far divertire i più piccoli senza che i genitori rinuncino al giusto spasso. Il ricco menù con il nuovo servizio catering prevede antipasti, bis di primi, bis di secondi, dolci, caffè e l'immancabile spumante per brindare alla mezzanotte, oltre ovviamente ad un menù dedicato ai più piccoli.Vista la riuscita dell'anno passato, gli organizzatori hanno pensato bene di ampliare ulteriormente gli spazi per permettere di partecipare anche a chi l'anno scorso si è sentito rispondere "tutto esaurito". E' quindi fortemente consigliato di prenotare i propri posti prima possibilePer informazioni e prenotazioni:347 500 6181