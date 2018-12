''Giornata internazionale per i diritti del migrante'', gli eventi a Colle di Val d'Elsa

Il Comune di Colle di Val d'Elsa, in occasione della "Giornata internazionale per i diritti del migrante", ha organizzato due momenti di sensibilizzazione e riflessione sul tema, in collaborazione con alcune associazioni che operano nel settore dell'accoglienza sul territorio.Gli appuntamenti:Giovedì 13 dicembre dalle ore 9.00 alle 11.00 presso l'Istituto Arnolfo di Cambio e dalle 11.30 alle 13.15 presso Istituto S. Giovanni Bosco andranno in scena le proiezioni dello spettacolo teatrale “Le storie degli altri” (con intervento della regista Annalisa Bacci) e del progetto fotografico “NoiSiamoSoloAndata” (con introduzione del fotografo Alessio Duranti).Lunedì 17 novembre dalle ore 17.30 andrà in scena presso il Circolo Arci Agrestone un incontro pubblico e di dibattito sulle “Storie di migrazione”, durante il quale interverranno esperti sul tema ed operatori del territorio.Contestualmente all'evento si svolgerà parallelamente “Libreria Umana” durante la quale alcune persone racconteranno le loro esperienze di migrazione. Per prendere parte a questa iniziativa è necessaria la prenotazione tramite email all'indirizzo mariagrazia.krawczyk@oxfam.it.