''Su per Colle'', Sofia Aggravi spiega la linea della lista civica per le prossime Amministrative

A tre mesi dalle elezioni amministrative del 26 maggio, il presidente dell’associazione “Su per Colle”, Sofia Aggravi, ha voluto spiegare la linea che la lista civica intende seguire in vista della tornata elettorale.“Ci aspettano tre mesi di campagna elettorale – ha spiegato - rispetto alla quale ci poniamo come lista civica, consapevoli che in questi cinque anni è stato necessario lavorare sulla stabilità del Comune. Stabilità che domani consentirà alla città di poter investire su se stessa. Un esempio per tutti è la Fabbrichina: oggi, dove nel 2014 c’era una buca piena d’acqua, ci sono mezzi e uomini a lavoro.E’ arrivato il momento di un percorso diverso: in questi anni la nostra lista è riuscita a coinvolgere nuove forze, soprattutto giovani, alle quali è parso chiaro sin da subito che i nostri punti cardine sono il bene di Colle, il vantaggio di essere totalmente svincolata da ordini di partito e ad oggi anche da vecchie glorie del passato.Nella diversità, vogliamo ribadire che rimaniamo ancorati ad un principio fondamentale, ovvero l’autenticità. Siamo una lista civica che basa la sua esistenza sulla trasversalità, e consapevoli di questo rimaniamo aperti a cittadini e gruppi che hanno a cuore il futuro di Colle di Val d’Elsa. Le nostre caratteristiche sono la tenacia e il senso civico, e in virtù di questo siamo pronti a condividere la strada che ci aspetta con chiunque sia disposto ad impegnarsi al servizio di questa città.Al centro del programma porremo il concetto di sviluppo, declinato in ogni forma. Ovvero creando le basi di un sostegno alle attività commerciali, ma anche ponendo una forte attenzione ai parchi urbani, al centro storico, alle attività e agli impianti sportivi e culturali, il tutto volto al recupero di una identità colligiana. Uno dei nostri principali obiettivi sarà quello di rendere ancora più forte il coinvolgimento nella comunità, diventandone parte attiva”.