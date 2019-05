Decoro, sicurezza, rilancio della città: prende il via a Colle la campagna elettorale di Angela Bargi

Angela Bargi: "Incontriamo i cittadini, in questa campagna elettorale fatta con la voglia di chi crede di poter cambiare, per migliorare, la nostra città"

Decoro, sicurezza, rilancio della città in termini commerciali, turistici, artigianali e industriali, rivitalizzazione del centro abitato senza trascurare le zone periferiche. Sono solo alcuni dei punti programmatici che, il candidato sindaco Angela Bargi, intende sviluppare laddove venisse investita da questa responsabilità amministrativa.Ad una ventina di giorni dalle elezioni del 26 maggio, entra nel vivo la campagna elettorale dell’associazione SiamoColle guidata da Angela Bargi.Dopo un impegno profuso con tutti i componenti della squadra, per la stesura del programma, adesso viene presentarlo alla cittadinanza.L'obiettivo della nostra campagna elettorale è quello di essere a contatto con la gente, capire le loro esigenze, le loro aspettative e soprattutto far tesoro delle critiche.Tanta voglia di fare, dunque, per Angela Bargi dal momento che vuole ripagare la fiducia ricevuta cinque anni fa in qualità di candidata al Consiglio comunale colligiano, «ma che per una serie di scelte all’interno di quell’amministrazione non ho potuto soddisfare a pieno», commenta la candidata sindaco.«È proprio da lì che voglio ripartire conscia di quanto ci sarà da fare. Intanto incontriamo i cittadini, in questa campagna elettorale fatta con la voglia di chi crede di poter cambiare, per migliorare, la nostra città». Perché «qualunque sarà l’esito delle urne, non ci sarà il rimpianto di non esserci spesi per segnare una svolta a livello amministrativo pensando al futuro».