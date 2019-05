Colle, Monica Sottili (M5S): ''Gli impianti sportivi, la loro funzione e la tutela degli utenti che ne usufruiscono, sono per me una priorità''

"Informo i cittadini che da ormai 16 mesi l'affidamento del servizio di gestione della piscina pubblica al gestore ASD Polisportiva Olimpia risulta privo di proroga. L'ultima proroga è infatti scaduta il 31/12/2017. Oltre al debito della società nei confronti del Comune, superiore, all'aprile 2018, a 540mila euro." Queste le dichiarazioni della candidata a sindaco di Colle di Val d'Elsa del Movimento 5 Stelle, Monica Sottili."A seguito di tali gravi situazioni - prosegue Monica Sottili - abbiamo inoltrato, nel gennaio 2019, dovute interrogazioni che hanno avuto risposte di promesse di azioni urgenti, per entrambi i fatti sopra menzionati. Ad oggi nulla di fatto.Chiedo al vice sindaco Lodovico Andreucci, con deleghe per l'associazionismo e lo sport, candidato a Sindaco per Colle, al di là dei suoi proclami, se è consapevole della gravità della illecita mancanza di proroga di un affidamento di pubblico servizio e le azioni da lui messe in campo per il consistente credito vantato.Oltretutto, mi preme sottolineare che uno dei legali rappresentanti (da poche settimane dimessosi) della ASD Polisportiva Olimpia, è anch'esso candidato a sindaco e che potrebbero prospettarsi per lui possibili vincoli di ineleggibilità per le messe in mora."