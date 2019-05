Ciuoffo a Colle per il candidato a sindaco Alessandro Donati

L’assessore regionale con il candidato del centrosinistra: “Alessandro la persona giusta”

Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle attività produttive, al turismo e al commercio, ha fatto tappa a Colle per incontrare Alessandro Donati. L’incontro si è svolto alla Casa delle Idee, seguito da una passeggiata per le vie del centro storico.Obiettivo dell’incontro è rafforzare il rapporto tra la città e la Regione, ritrovando quella sinergia necessaria per la crescita di Colle dal punto di vista sia turistico che economico. Per Donati è importante ricollocare Colle nella dimensione regionale, dopo anni di progressivo isolamento, e questo incontro è solo il primo passo in questa direzione. Stefano Ciuoffo ha portato il suo sostegno alla candidatura del professore e ha condiviso la necessità di maggior relazione tra la città e il livello regionale.“In questi anni Colle si è isolata – spiega Donati – e sono state perse molte opportunità, mentre la Regione è un partner istituzionale necessario per vincere le sfide che abbiamo davanti. Colle deve recuperare la sua posizione sulla carta geografica e tornare ad essere centrale nei flussi turistici e commerciali. Ringrazio Stefano Ciuoffo per essere venuto a Colle per dimostrare la sua vicinanza alla nostra comunità e darci una mano per il suo rilancio economico. Da oggi la Toscana è più vicina”.“Colle è una città importante per tutta la Toscana – dichiara l’assessore Ciuoffo – con grandi opportunità di crescita dal punto di vista turistico e commerciale che merita un’amministrazione all’altezza della sua storia. Sostengo Alessandro che ben rappresenta tutte le potenzialità, l’impegno e le comnpetenze per guidare questa comunità”.“Cristallo, turismo e commercio sono al centro della nostra agenda. Sul cristallo c’è un protocollo tra Comune e Regione siglato quasi un anno fa, rimasto inattuato per colpa dell’attuale amministrazione, che ci impegnamo ad attuare allargando il coinvolgimento a tutte le attività legate al cristallo a partire dagli artigiani. Sul turismo Colle non può più permettersi di essere la Cenerentola della Valdelsa, dobbiamo essere protagonisti nelle politiche di ambito e in quelle sulla Via Francigena. Inoltre, bisogna stare ai tavoli e battersi per avere più spazio presentando progetti di qualità nelle politiche di ambito e di prodotto e nell’attività di Toscana Promozione. Sul commercio serve una scossa per cogliere le opportunità derivanti dal nuovo codice del commercio varato dalla Regione Toscana e dai bandi che stanno uscendo per la valorizzazione del commercio al dettaglio, della rigenerazione urbana e della sicurezza partecipata. Una delle prime cose che farò se sarò eletto sarà quella di incontrare tutti gli assessori regionali per evitare che si perdano ulteriori occasioni e per cogliere tutte quelle opportunità utili per far rinascere Colle” conclude Donati.