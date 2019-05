Il futuro delle terre di Siena e dell'Europa: incontro a Colle con Anna Ascani e Stefano Scaramelli

Colle Val d'Elsa, lunedì 13 maggio ore 15 in piazza Arnolfo

Il futuro delle terre di Siena e dell'Europa: Anna Ascani, vice presidente del Pd, e Stefano Scaramelli, direzione regionale Pd, affronteranno i principali temi di attualità politica nell'iniziativa dal titolo "Europa Avanti" che si terrà lunedì 13 maggio a Colle Val d'Elsa in piazza Arnolfo (Caffè Garibaldi), alle ore 15.Dal lavoro all'economia passando per il sociale le questioni al centro del confronto pubblico che toccherà temi come i 100 milioni di tagli a scuola, università e ricerca del Governo gialloverde, le morti sul lavoro (sei morti in soli due giorni) e il taglio di circa mezzo miliardo in tre anni ai fondi Inail per la sicurezza sul posto di lavoro. Un taglio, messo in Legge di Bilancio, che arriva fino al 30% dei premi Inail indebolendo pesantemente il sistema di tutela del lavoro e dei rimborsi in caso di infortunio. La sicurezza, la tragedia della piccola Noemi che ha visto il Ministro dell’Interno non interrompere per un attimo la propria campagna elettorale. La necessità di occuparsi a tempo pieno, senza sconti, del crimine organizzato. I dati economici che vedono l'Italia a crescita zero e i conti pubblici in disordine. L'Italia, in Europa è fanalino di coda per il 2019 (0,1%), pesantemente al di sotto della media europea, in un contesto in cui l'economia mondiale vede un crescendo di tensioni geopolitiche e di escalation del protezionismo.