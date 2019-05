A Colle la 32ª edizione della ''Sagra della Miseria''

Ritorna sabato 1 giugno a Colle di Val d'Elsa la "Sagra della Miseria" che quest'anno raggiunge la 32ª edizione e che si terrà in piazza Santa Caterina tutti i sabati e le domeniche di giugno dalle 19.30 alle 22.30.In una tranquilla atmosfera di inizio estate, in un clima familiare composto da giovani e meno giovani, ci sarà la possibilità di godere di ottimi piatti della cucina povera popolare toscana tra cui: zuppa di pane, minestra di ceci, minestra di farro, panzanella, pappa al pomodoro, porchetta, baccalà alla fiorentina, salsiccia e fagioli, bruschette, acciughe, polpette e dolci fatti in casa.Domenica 30 giugno serata conclusiva speciale "Aspettando Marziale... un calcio alla miseria" per festeggiare con una ricca cena (su prenotazione).