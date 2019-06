Angela Bargi (SìAmo Colle): ''Uniti per progettare una Colle migliore''

Appello alle liste non impegnate nel ballottaggio di domenica prossima per un confronto e arrivare ad un manifesto programmatico

Progettare una Colle migliore. È l'appello di Angela Bargi, candidata sindaco di SìAmo Colle, in vista del ballottaggio di domenica prossima. Un appello che è un'apertura al confronto con tutte le altre liste che non parteciperanno al ballottaggio.«Vogliamo raccogliere le idee migliori - sottolinea Angela Bargi - che ciascuna delle forze che non parteciperanno al ballottaggio ha inserito nel proprio programma. Vogliamo farlo per progettare insieme una Colle migliore dove siano rappresentate le istanze del maggior numero possibile dei colligiani».E per far sì che Colle abbia un programma di crescita in grado di rispondere alle istanze dei cittadini, ecco che Bargi chiede «la disponibilità di queste forze a sedersi insieme a noi intorno a un tavolo dove ci si possa confrontare su questi aspetti».SìAmo Colle apre, dunque, a tutte le forze politiche per arrivare a un manifesto programmatico comune con l'unico obiettivo, quello di dare a Colle un governo che recepisca i bisogni dei colligiani. «È importante sedersi a questo tavolo, è importante per i colligiani farlo prima possibile. Perché è a loro, ai colligiani, che dobbiamo pensare, dobbiamo pensare al cambiamento, a dare a Colle un governo nuovo e di forte discontinuità rispetto a quelli che hanno finora amministrato la città. Già il fatto di una donna sindaco, potrebbe essere il cambiamento», conclude Bargi.