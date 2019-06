Nardella con Donati per la rinascita di Colle

Grande accoglienza per il sindaco di Firenze nella cittĂ del cristallo

Grande accoglienza martedì a Colle per il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella città del cristallo per sostenere Alessandro Donati al ballottaggio di domenica.Moltissimi i colligiani presenti, tra entusiasmo e attesa per l’esito di questa decisiva sfida. Oltre a Nardella presente anche il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani e moltissimi sindaci di Comuni della Provincia di Siena e di tutta la Valdelsa.In una affollata piazza Unità dei Popoli, il candidato sindaco Alessandro Donati ha preso la parola di fronte al popolo colligiano, visibilmente emozionato, per illustrare il suo progetto di rinascita economica, culturale e sociale della città . Più volte interrotto dagli applausi il professore, candidato civico nuovo alla politica, ha ringraziato tutti i colligiani per il sostegno e il calore crescenti intorno alla sua candidatura in vista del 9 giugno.Il microfono è quindi passato al sindaco di Firenze, reduce dalla straordinaria riconferma a Palazzo Vecchio strappata al primo turno con un risultato che parla da solo. Nardella ha sottolineato la stretta relazione che da secoli lega Colle alla sua città , la posizione strategica tra Siena e Firenze per i flussi turistici, economici e commerciali e la sua grande identità storica e culturale. Allo stesso tempo ha anche indicato i rischi dell’isolamento, sottolineando la grande opportunità che i colligiani hanno per far rinascere la loro città , indicando in Alessandro Donati la persona giusta per guidare la comunità colligiana. Il primo cittadino di Firenze si è detto pronto a collaborare per sviluppare progetti e potenzialità su turismo, manifattura e infrastrutture, ma non solo. Particolarmente sentito il passaggio in cui ha sottolineato come competenza, capacità di governo e vicinanza ai problemi reali dei cittadini siano la miglior risposta a chi diffonde paura e vive di slogan. Un grande applauso ha accolto le sue parole finali: “Viva Alessandro Donati, viva Colle Val d’Elsa!”.Quella di martedì a Colle è stata certamente una serata cruciale in questa competizione elettorale, che ha coinvolto l’intera comunità colligiana a pochi giorni dal voto.