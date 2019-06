Ballottaggio 2019, si vota a Colle di Val d'Elsa: sfida tra Angela Bargi e Alessandro Donati

La scheda elettorale, quando si vota, come si vota, i risultati, l'elezione del Sindaco

Si torna a votare domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, a Colle di Val d'Elsa per il secondo turno (ballottaggio) delle Elezioni amministrative 2019.Dopo che nel primo turno del 26 maggio scorso nessun candidato aveva raggiunto il 50% più uno dei voti, si sfideranno per la carica di sindaco i due candidati più votati: Alessandro Donati (sostenuto da Colle in Comune, La Sinistra e Partito Democratico) che aveva ottenuto il 38,78% pari a 4.521 voti e Angela Bargi (sostenuta da Siamo Colle e Lega Salvini Premier), seconda con il 22,97% e 2.673 voti.Sono 16.731 gli elettori chiamati alle urne e al primo turno i votanti erano stati 12.066 pari al 72,12% ( vai ai risultati nel dettaglio ).Vince il ballottaggio e viene eletto sindaco chi ottiene più voti, mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari (in questo caso Alessandro Donati).Le liste che sono rimaste escluse dalla competizione, e che quindi non hanno candidati al secondo turno, non hanno deciso di stringere alleanze (apparentamenti) e supportare uno dei due candidati. L’elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto. E' comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso la preferenza va al candidato collegato ad essa.Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) esibendo oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.Lo scrutinio inizierà al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti, quindi dalle 23 del giorno stesso. Al termine la proclamazione del sindaco che guiderà il comune colligiano per il prossimi 5 anni.