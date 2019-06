Ballottaggio 2019 Colle di Val d'Elsa: affluenza alle urne ore 12 al 15,98%

I dati di affluenza alle urne nel comune di Colle di Val d'Elsa alle ore 12.00

I prossimi dati saranno relativi alle ore 19.00

E' del 15,98% la percentuale di affluenza alle urne alle ore 12.00 nella giornata del secondo turno (ballottaggio) delle Elezioni Amministrative 2019 che si tiene nel comune di Colle di Val d'Elsa, suddiviso in 20 sezioni elettorali per un totale di 16.731 aventi diritto al voto. Nel primo turno l'affluenza era stata del 19,08%. Al momento si registra quindi un calo di votanti del 3,10 per cento. Considerato comunque che i due candidati, al primo turno, avevano ottenuto circa il 60% dei voti, sono molti gli elettori che il 26 maggio avevano votato per altri candidati o non erano andati a votare che si stanno recando alle urne rendendo ancora più incerto il risultato.Come per il primo turno, anche nel ballottaggio delle Amministrative 2019 si vota solamente nella giornata di oggi fino alle 23.00. I prossimi dati di affluenza saranno relativi alle ore 19. Alle 23 i dati definitivi al quale seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione del Sindaco eletto.