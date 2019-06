Ballottaggio 2019 Colle di Val d'Elsa: affluenza alle urne definitiva 55,11%

I dati di affluenza alle urne nel comune di Colle di Val d'Elsa nel secondo turno per l'elezione del sindaco

E' del 55,11% la percentuale di affluenza definitiva alle urne nella giornata del secondo turno (ballottaggio) delle Elezioni Amministrative 2019 che si è tenuta oggi, domenica 9 giugno, nel comune di Colle di Val d'Elsa.Nel primo turno, nel comune suddiviso in 20 sezioni elettorali per un totale di 16.731 aventi diritto al voto, l'affluenza era stata del 72,12%. Rispetto al primo turno del 26 maggio si è registrato quindi un netto calo dei votanti del 17,01%.Subito dopo la chiusura dei seggi, avvenuta alle 23, è iniziato lo spoglio delle schede al termine del quale chi avrà ottenuto più voti tra Angela Bargi e Alessando Donati, sarà proclamato sindaco di Colle di Val d'Elsa per i prossimi 5 anni.