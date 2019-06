Ballottaggio 2019 Colle di Val d'Elsa: Alessandro Donati eletto sindaco

Con il 60% dei voti il candidato del centrosinistra sconfigge Angela Bargi





La composizione del Consiglio comunale



E' Alessandro Donati il nuovo sindaco di Colle di Val d'Elsa. Nel secondo turno (ballottaggio) che si è tenuto ieri, domenica 9 giugno, il candidato sostenuto da Colle in Comune, La Sinistra e Partito Democratico ha ottenuto 5.401 voti, pari al 60,08% delle preferenze, superando Angela Bargi (sostenuta da Siamo Colle e Lega Salvini Premier) con 3.588 voti, corrispondenti al 39,92%.Rispetto al primo turno del 26 maggio, Donati ha ricevuto 889 voti in più (erano stati 4.512), mentre Bargi ha aumentato il suo consenso di 915 voti (al primo turno 2.673). Si sono così sostanzialmente distribuiti equamente i voti di chi aveva votato per altri candidati o non aveva votato al primo turno.Il totale dei votanti è stato di 9.221 (il 55,11% dei 16.731 aventi diritto) contro i 12.066 (72,12%) del primo turno.Con la vittoria di Donati si definiscono anche i componenti del Consiglio comunale (formato da 16 consiglieri). Otto i gruppi, tre di maggioranza (con 10 consiglieri) e cinque di opposizione (con 6 consiglieri).Nei gruppi della maggioranza il Partito Democratico avrà 6 consiglieri: Enrico Galardi (155 voti al primo turno), Stefano Nardi (125), Samuela Boldrini (115), Nico Ferrandi (92), Annarita Aceto (87) e Massimo Pazzagli (83). Colle in Comune avrà 3 consiglieri: Cristiano Bianchi (115), Severina Errico (99) e Roberto Pianigiani (54). Sinistra per Colle 1 consigliere: Serena Cortecci (88).Nei gruppi dell'opposizione ci saranno Angela Bargi (candidata a sindaco) di Siamo Colle, Josè Eduardo Calò (98) di Lega per Colle, Lodovico Andreucci (candidato a sindaco) e Francesco Cavalieri (147) di Su per Colle, Monica Sottili (candidata a sindaco) del Movimento 5 Stelle e Francesco di Gennaro (candidato a sindaco) di Io Cambio.