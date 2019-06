Cenni (Pd): ''Uniti e con un candidato di qualità si vince. Buon lavoro ad Alessandro Donati''

La deputata Dem saluta con soddisfazione il successo del centrosinistra a Colle di Val d’Elsa

“Un successo che va al di là dei numeri e premia un candidato di alto profilo e un percorso di grande apertura del Pd, di ascolto e di qualità che ha portato a ricompattare il centrosinistra e, infine, alla vittoria. Ad Alessandro Donati va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Colle di Val d’Elsa può ripartire, può tornare a crescere, a ricostruire relazioni con altre istituzioni e ad essere un punto di riferimento per tutto il territorio, in una Valdelsa che vede nuovamente prevalere Sindaci e programmi di centrosinistra”. Susanna Cenni, deputata dem del collegio e vicepresidente della Commissione agricoltura alla Camera saluta così il successo del centrosinistra nella cittadina valdelsana, nel ballottaggio alle amministrative di ieri, domenica 9 giugno.“La vittoria di Donati – continua Cenni - viene da mesi di impegno, da un percorso di ricomposizione messo in atto con pazienza e convinzione con tutte le forze di centrosinistra. Essere partiti con il piede giusto ha consentito di convergere su una candidatura di qualità e su un progetto di città serio e credibile che i cittadini e le cittadine hanno compreso e apprezzato. Alessandro è una persona per bene, vera, dalle grandi capacità che ora potrà mettere in campo per la sua città. Questi due fattori, unità del centrosinistra e spessore del candidato ci hanno consentito di battere nettamente il centrodestra, bocciato senza appello dai colligiani”.