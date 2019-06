Donati: ''Grazie Colle, sarò il Sindaco di tutti''

Il candidato: ''Risultato straordinario, ora subito al lavoro per far rinascere la città''

“Grazie Colle, sarò il Sindaco di tutti. Un risultato straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra, che ci riempie di gioia e ci consegna una grande responsabilità. Ora subito al lavoro, con cittadini e associazioni, per far rinascere la nostra città, portandola ai livelli in cui merita di stare dal punto di vista culturale, economico e turistico. Sarà il riscatto di una comunità, che vedrà i cittadini protagonisti del cambiamento”.Sono queste le prime parole con cui Alessandro Donati saluta il risultato del ballottaggio, che lo vede trionfare con oltre il 60% dei voti nella sfida con la candidata del centrodestra. Ieri sera, una volta chiaro l’esito del voto, moltissima gente si è riversata in piazza Arnolfo per festeggiare il nuovo sindaco insieme ai candidati delle liste e a tutti i volontari che hanno contribuito in maniera decisiva a questo storico risultato. Colle torna quindi al centrosinistra dopo cinque anni a guida Su Per Colle, un centrosinistra ampio e aperto a forte trazione civica che si conferma forza di governo in Toscana, con la vittoria conseguita anche a Livorno, Prato e molti altri comuni.“Grazie a tutti i colligiani che hanno dato fiducia al nostro progetto – prosegue Donati – ma anche a coloro che hanno fatto scelte diverse, perché ora c’è bisogno di ritrovare il senso di comunità, ricucire il tessuto sociale e lavorare tutti per un unico obiettivo: il futuro di Colle. Oggi mi sono arrivati moltissimi complimenti per il risultato, da amici, sostenitori, cittadini, colleghi Sindaci e altri rappresentanti istituzionali. Una cosa vorrei però dire: i complimenti non fateceli ora, ma tra cinque anni se ce li saremo meritati. Perché il giudizio spetta agli elettori che ora ci hanno premiato dandoci fiducia e che giustamente ci giudicheranno in base ai risultati che saremo in grado di ottenere. Da oggi inizia una pagina radicalmente nuova nella storia della nostra città, grazie ancora a tutti per questa straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo in una città che merita di rinascere più unita, più forte, più viva, più libera. Viva Colle!”.