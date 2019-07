Scossa di terremoto di 2.7 gradi nel comune di Colle di Val d'Elsa

Una nuova scossa di terremoto superiore ai 2 gradi, per la precisione di 2.7 gradi Richter si è registrata nella serata di ieri, martedì 9 luglio, nel territorio del comune di Colle di Val d'Elsa.La scossa è avvenuta alle 22:42:45 e, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di 7 km e coordinate geografiche (lat, lon) 43.44, 11.09, con epicentro a 3 km a nord ovest dal Comune di Colle di Val d'Elsa, 5 da San Gimignano e 6 da Poggibonsi (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio).Dopo le scosse nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorso, la più forte delle quali aveva raggiunto i 3.2 gradi Richter, lo sciame sismico era continuato nei giorni seguenti con fenomeni tutti sotto i 2 gradi, la maggior parte dei quali rilevabili solo strumentalmente. Dopo la scossa delle 22.42 di ieri, si sono registrate altre scosse tutte inrefiori ai 2 gradi. Non risultano danni a persone o cose.