Comune di Colle di Val d'Elsa, il resoconto del Consiglio comunale del 30 luglio 2019

Martedì 30 luglio si è tenuta la seduta del Consiglio comunale di Colle di Val d'Elsa. La seduta è iniziata con un minuto di silenzio per onorare la memoria del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio. Si sono espressi massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri.Al termine, il sindaco Alessandro Donati ha preso la parola e proseguito l’adunanza comunicando il raggiungimento di un accordo sperimentale con gli esercenti e gli albergatori di Santa Caterina, in merito alla sospensione dell’ordinanza precedente sugli orari di chiusura dei locali della piazza. L’accordo prevede l’introduzione di un’estensione oraria per la somministrazione esterna (fino alle 01:30) e per la chiusura degli esercizi (entro le 02:30).I locali dovranno ovviamente permanere nel rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa sul rumore e soprattutto entro un’ottica di buona convivenza e decoro, perché Santa Caterina, uno dei luoghi rappresentativi della Città, possa avere la giusta valorizzazione e con essa l’intera Colle.Il sindaco ha poi illustrato che il 27 luglio scorso, nella sede della prefettura di Firenze, alla presenza del vice prefetto vicario di Firenze, del prefetto di Siena e delle autorità di Polizia, si è tenuto un incontro tra Anas e i dieci sindaci dei comuni di Siena, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Castellina in Chianti, San Gimignano, Barberino-Tavarnelle, Radda in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, sul problema dell’adeguamento e messa in sicurezza dell’Autopalio. Sono state fatte ad Anas precise richieste sui finanziamenti e sulle tempistiche dei lavori di manutenzione programmata e delle nuove opere, ottenendo delle risposte non chiare che hanno soddisfatto solo in parte, in ragione dell’importanza strategica di questa arteria soprattutto per quei comuni che non hanno vie alternative al trasporto di merci, passeggeri, turisti e pendolari. Una situazione di criticità che va ad incidere in un’area dove il turismo e la produzione di qualità necessitano di un’infrastruttura funzionale e soprattutto sicura, non costellata da lavori infiniti.Per Colle in particolare poi, il sindaco ha sottolineato la problematica presente all’uscita di Colle Sud (direzione Colle) che, non consentendo e sostenendo il deflusso del traffico nelle ore di punta, dà luogo alla formazione di code generando pericolosità sull’autostrada stessa. È stato richiesto quindi un necessario intervento specifico che razionalizzi il traffico dello svincolo.Il sindaco Donati ha poi comunicato che il Comune di Colle di Val d’Elsa assieme a Poggibonsi, San Gimignano, Barberino-Tavarnelle, Certaldo e Castelfiorentino si sono costituiti come partner per presentare un progetto finalizzato alla realizzazione di un Contratto di fiume (di cui al DGRT 535/2019) relativo all’Elsa, con Comune capofila San Gimignano.Attraverso un bando che servirà per finanziare la progettazione di tutte quelle azioni che potranno portare alla gestione condivisa della qualità delle acque e alla valorizzazione del fiume Elsa, si punterà alla realizzazione di costituire un unico percorso fluviale con via ciclabile e pedonabile, con “Porte del Parco” in ogni comune.La Giunta Regionale con questo decreto intende confermare l’importanza che è stata riconosciuta dalle direttive europee e nazionali ai Contratti di fiume, in quanto strumenti che promuovono iniziative e progettualità locali, orientate sia alla valorizzazione ecologica del sistema fluviale, che alla mitigazione del rischio idraulico ed alla corretta gestione delle risorse idriche.Il sindaco ha annunciato poi che il prossimo 8 agosto si svolgerà la visita presso la città del preside della facoltà di Ingegneria dell’Università cilena di San Sebastián professor Federico Casanello.La visita ufficiale rientra nell’ambito di un progetto di collaborazione già avviato tra l’Università di Siena, il CREA e una rete di università cilene. La prospettiva è quella di rafforzare e rendere stabile lo scambio scientifico, culturale e la mobilità, con un primo obiettivo: portare a Siena il “Forum Accademico Italia Cile 2020”.Il 17 settembre inoltre, il CREA e l’Istituto Tecnico Superiore cittadino (ITS-Energia e Ambiente) riceveranno i rappresentanti di enti regionali internazionali partecipanti al progetto Interreg Europe – 4.0 READY, finalizzato all’adozione di buone pratiche amministrative svolte in un’ottica di investimento, crescita e lavoro per le PMI. Al progetto partecipano enti territoriali di sette paesi UE: Belgio, Finlandia, Polonia, Romania, Spagna e Lituania, con la presenza di Regione Toscana e l’Agenzia di Sviluppo Empolese Asev. Le due realtà colligiane, CREA e ITS, sono state scelte infatti come modello per questo tipo di attività dal gruppo che aderisce al progetto. In quella giornata saranno visitati e mostrati all’intera delegazione il centro storico di Colle ed il Museo San Pietro.Il vice sindaco ed assessore competente, Stefano Nardi, ha illustrato successivamente la volontà dell’amministrazione comunale di recuperare una capacità di programmazione della spesa che consenta di raggiungere risultati concreti e dia agli uffici la possibilità di lavorare al meglio sugli obiettivi da raggiungere. Il segnale più importante sarà assunto dalle variazioni apportate alla parte della spesa in investimenti. In questo senso nei prossimi 5 anni aumenteranno il numero dei fontanelli sul territorio comunale, avverrà il potenziamento del parco mezzi del cantiere comunale e l'acquisto di nuovi software per gli uffici. Sono state quindi inserite le risorse necessarie per la progettazione di due opere pubbliche fondamentali per la nostra comunità: la nuova cucina centralizzata e la sistemazione dell'area Bilenchi, che consentirà l'apertura di tutto il parcheggio Multipiano; gli interventi per arredi a parchi e giardini e le ulteriori risorse per il completamento della scuola materna di via Volterrana.Inseriti infine la manutenzione, da tempo rimandata, per il tetto del museo San Pietro e previste a bilancio le necessarie coperture per alcuni interventi di sicurezza stradale.Sarà altresì intenzione della nuova amministrazione riprendere un percorso di bilancio partecipato a partire dal prossimo bilancio di previsione 2020-2022.L’intervento del vice sindaco si è concluso con un ringraziamento agli uffici per il supporto ricevuto in queste prime settimane al fine d’individuare fin da subito le migliori soluzioni tecniche alle volontà della giunta.Durante lo svolgimento del Consiglio sono state respinte due mozioni, ai punti 9 ed 11 all’ordine del giorno, presentate dai capi gruppo all’opposizione Calò (Lega Salvini Premier) sull’installazione di un impianto di video sorveglianza e Andreucci (Su Per Colle- Lista Civica) per rendere Colle di Val d’Elsa comune “Plastic Free”. La maggioranza ha sottolineato infatti che si tratta di istanze sulle quali l'amministrazione stessa è già attivamente impegnata, in attuazione del programma di governo presentato in campagna elettorale.