A Colle di Val d'Elsa la quarta edizione de ''La notte gialla - Colle in festa''

Sabato 7 settembre sarà una giornata da non perdere a Colle di Val d'Elsa che si colorerà di giallo per la quarta edizione de "La notte gialla - Colle in festa" organizzata dall'associazione di promozione sociale La Scossa.Con il crescere della manifestazione è nato il bisogno di ampliare anche gli spazi da sfruttare e cosi, quest'anno per la prima volta, la notte gialla avrà luogo anche nella parte più storica della città, Colle alta, dove prenderà vita con spettacoli e show dedicato ad un pubblico più adulto, con musica classica e jazz.Nella zona bassa della città tutte le principali piazze saranno coinvolte con esibizioni e concerti di vario genere per terminare con una grande discoteca a cielo aperto in piazza Arnolfo nella quale saranno presenti ospiti internazionali.Una delle novità di quest'anno è la sfilata del concorso nazionale Miss Blu Mare che vedrà modelle di tutt'Italia sfilare sulla passerella della nostra manifestazione concludendo con la premiazione speciale di Miss Notte Gialla. Per poter godere a pieno della sfilata e della serata è possibile prenotare la "Cena gialla" in piazza Arnolfo di Cambio chiamando o scrivendo al numero: +39 339 428 7733. La cena sarà organizzata dal bar Garibaldi che metterà a disposizione camerieri e buon cibo che verrà servito ai tavoli.Sarà inoltre riproposto il premio "Cuore giallo", un riconoscimento in cristallo per valorizzare chi, in questo ultimo anno, ha particolarmente incarnato lo spirito del volontariato, del fare bene per gli altri, del sorridere sempre e portare ottimismo e positività. Per poter esprimere la propria candidatura è possibile accedere alla pagina dell'associazione www.associazionelascossa.org oppure inviare una mail a ass.lascossa@libero.it. É possibile candidare una singola persona o un gruppo.Crescendo l'evento cresce anche il numero di persone necessarie per poterlo realizzare e per questo l'invito ad indossare la maglia gialla e diventare volontario anche solo per una notte; per chiunque ne avesse voglia sul sito dell'associazione è possibile candidarsi e poter così incarnare il motto dell'associazione "essere per un'ora, per un giorno o per sempre protagonista della vita".