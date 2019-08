Il professor Federico Casanello dell'Università San Sebastián di Santiago del Cile in visita ufficiale a Colle

Il sindaco di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati, ha accolto il professor Federico Casanello, preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università San Sebastián di Santiago del Cile, in visita ufficiale alla città e al centro di ricerca CREA. La giornata si è svolta nell’ambito di un progetto di collaborazione già avviato tra l’Università di Siena, il CREA stesso e una rete di università cilene.Nel corso della mattinata si è tenuto un incontro presso l’ateneo senese introdotto dal prorettore alle Relazioni internazionali, professor Luca Verzichelli, che ha illustrato le tematiche d’interesse e si sono poste le prime basi per la realizzazione di un protocollo d’intesa didattico e scientifico anche in vista del “Forum accademico Italia Cile 2020”.Successivamente, il professor Casanello ha visitato la città di Colle. Il sindaco Donati ha affermato la sua soddisfazione per la giornata: "Le collaborazioni internazionali sono assolutamente importanti e d’aiuto: occorre aprirsi a tutte quelle realtà scientifiche e imprenditoriali che servono a dare più ampio respiro alla nostra città e alle sue eccellenze, attraverso una politica di piccoli passi che possa portare a ulteriore sviluppo culturale ed economico".