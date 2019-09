Petizione popolare per il recupero dell'ex poliambulatorio Inam di Colle di Val d'Elsa

Continua l'iniziativa lanciata dallo Spi-Cgil per la Casa della salute

A maggio la Lega SPI CGIL dei pensionati di Colle di Val d'Elsa ha lanciato una petizione tra tutti i cittadini per il recupero della struttura dell'ex Poliambulatorio INAM di via XXV Aprile, ormai da più di un decennio lasciato all'abbandono e a un progressivo degrado.La raccolta delle firme ha avuto un ottimo successo, si è sviluppata nelle piazze di Colle di Val d'Elsa, ai mercati settimanali, di fronte ai centri commerciali della zona e nelle Camere del lavoro sia di Colle che di Casole d'Elsa e Radicondoli.Tantissimi cittadini entusiasti dell'iniziativa si sono presentati spontaneamente proprio per ufficializzare la loro adesione e per far arrivare un messaggio di totale condivisione della petizione.“Come già sottolineato più volte - spiega il sindacato dei pensionati - riteniamo che l'edificio possa essere adibito a Casa della salute, una struttura pubblica indispensabile per il potenziamento delle prestazioni socio-sanitarie verso la popolazione della zona. Nel mese di luglio abbiamo avuto un primo incontro con il direttore generale dell’AUSL Toscana sud-est al quale abbiamo significato il successo che tale iniziativa aveva avuto tra i cittadini registrando peraltro la disponibilità ad affrontare il tema”.A fronte di tali risultati e sempre più convinta della bontà dell'iniziativa, con il mese di settembre la Lega SPI CGIL di Colle ha ripreso con forza la raccolta delle firme e al tempo stesso si attiverà per richiedere incontri con l'Amministrazione comunale, la Società della salute e tutte le associazioni di volontariato sul territorio.“Come sindacato pensionati - conclude lo SPI - auspichiamo che il recupero dell'immobile e lo sviluppo dei servizi socio-sanitari nel territorio diventi un obiettivo da raggiungere per tutti i partiti politici, per le associazioni vicine ai problemi sociali e per le istituzioni”.