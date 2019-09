Sabato 21 settembre ore 21 in piazza Arnolfo di Cambio

Notte di musica sabato 21 settembre (ore 21) in piazza Arnolfo di Cambio a Colle di Val d'Elsa. Ad esibirsi in concerto sarà la Filarmonica Vincenzo Bellini. I trenta elementi della banda musicale colligiana eseguiranno la musica d’autore targata Fabrizio De Andrè, ma anche le classiche marce come Washington Post o ancora, le musiche da film del maestro Ennio Morricone: da Mission a Per un pungo di dollari.