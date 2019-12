''Io mi informo'', a Colle incontro sul piano strutturale organizzato da Io Cambio

Venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso la nuova sala polivalente Spazio847 in via Oberdan 52, a Colle di Val d'Elsa, si terrà un incontro dal titolo “Come immagini la Colle del futuro? Piano strutturale e previsioni” organizzato da Io Cambio."Sulla spinta delle tante domande che ci sono state poste in questi mesi a riguardo del futuro urbanistico di Colle, Io Cambio ha scelto di collaborare ad un’iniziativa proposta da Elsa Lab e Spazio847, ed invita tutta la cittadinanza colligiana a partecipare a questo primo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo "Io mi informo".Iniziativa che nasce perché Io Cambio ha sempre sostenuto che un cittadino consapevole sia fondamentale per una migliore conoscenza e un dibattito costruttivo su determinati argomenti che riguardano il futuro della nostra città.La serata avrà come ospiti il sindaco di Colle di Val D'Elsa, Alessandro Donati e l’architetto Stefania Rizzotti, di LdP Studio, incaricato dal Comune per la realizzazione del nuovo piano strutturale; sarà l'occasione giusta per porre domande e conoscere da vicino i processi che verranno realizzati nei prossimi anni.L'invito è ovviamente esteso a tutte le forze politiche, ed ha come obbiettivo quello di dare la possibilità anche ai cittadini meno esperti di informarsi sull'argomento.Moderatore dell'incontro l'architetto Pietro Bucciarelli."