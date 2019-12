''L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo'', asta di beneficenza pro Amatrice al Teatro del Popolo di Colle

Sabato 14 dicembre al Ridotto del Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa si terrà l'asta di beneficenza pro Amatrice, ispirata alla fiaba senza età "L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo" di Danil (Daniela Lotti) e al Progetto Solidale Pro Amatrice ad essa collegato.L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Colle di Val d'Elsa, Amatrice e Casole d'Elsa ed è organizzata dalla stessa scrittrice e dalle Pro Loco di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa, in collaborazione con ANPAS Regione Toscana ed il Rotary Alta Valdelsa. Ospite d'onore dell'evento, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Amatrice, Giambattista Paganelli.Sono tanti gli artisti che hanno deciso di donare gratuitamente una loro opera, di seguito i loro nomi: Toni Alfano, Alessia Baragli, Filippo Benci, Davide dall'Osso, Diego Fioravanti, Michiko Kimura, Linda Leupold, Mario Mancini, Anna Morandi, Paolo Morandi, Antonello Plantamura, Duccio Santini, Sergio Turi, Maria Chiara Viviani.Ore 15,30Presentazione dell'evento e saluti delle autorità.Ore 16,00 / 18,30AstaOre 18,30 / 19,00Ringraziamenti e saluti finaliIl ricavato dell'asta, verrà donato all'Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” di Amatrice.Il Ridotto del Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa ospita l'Asta Solidale Pro Amatrice, ispirata alla fiaba "L'Orologio e l'incantesimo del tempo" di Danil (Daniela Lotti) per ricordare il terremoto che, nell’estate 2016, sconvolse il Centro Italia ed in particolar modo la città di Amatrice.La forza evocativa delle parole scritte da Danil hanno permesso alla fiaba di diventare un vero e proprio progetto solidale fin da subito. Nel 2018, l'attore e conduttore televisivo di RAI 1, Flavio Insinna, ha abbracciato l'iniziativa, donando gratuitamente la sua voce per la realizzazione dell’audiolibro.