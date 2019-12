Colle di Val d'Elsa, i Carabinieri arrestano in flagrante spacciatore 20enne

E’ stato inoltre trovato tutto il materiale occorrente per la pesatura, il taglio ed il confezionamento, nonchè una scatola con all’interno i soldi derivanti probabilmente dall’attività illecita intrapresa, circa 300 euro.





I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Poggibonsi, dopo aver raccolto interessanti elementi investigativi sul conto di un ventenne di Colle di Val d’Elsa, emersi dagli accertamenti condotti a seguito di un sequestro di droga avvenuto nella scorsa estate a carico di altri due giovanissimi valdesani, hanno eseguito, alle prime luci dell’alba di giovediì scorso, una perquisizione domiciliare a carico del sospettato delegata dall’Autorità Giudiziaria.L’attività, condotta con l’ausilio del cane antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Firenze, ha consentito di scovare a casa del 20enne, ben nascosta, oltre un etto e mezzo di marijuana, parte della quale già confezionata in apposite bustine con sopra indicato il peso e pronta per essere venduta sulle piazze di spaccio.Tale circostanza, sommata agli indizi emersi a carico, ha determinato il suo arresto in flagranza di reato e, dopo l’espletamento delle formalità di rito, il 20enne è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione a disposizione della magistratura senese, alla quale dovrà rispondere sulle accuse di detenzione di stupefacente ai fini spaccio.