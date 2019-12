Colle di Val d'Elsa, 19enne arrestato in flagrante per furto aggravato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi hanno arrestato a Colle di Val d'Elsa un 19enne in flagranza di reato per furto aggravato.

da periferica isolata hanno rintracciato un giovane insieme ad una donna che stava cercando di trattenerlo per un braccio.



I carabinieri hanno subito fermato il 19enne, già conosciuto per vari precedenti, mettendolo in sicurezza e procedendo a perquisizione personale, mentre la donna, comprensibilmente impaurita, ha riferito lo svolgimento dei fatti.





l’accusa di furto aggravato a disposizione dell’autoritò giudiziaria senese che dovrà giudicarlo.

I militari dell'Arma, dopo aver ricevuto una segnalazione di furto da parte di un centro estetico, si sono immediatamente diretti sul posto assieme ad una pattuglia della locale Stazione e, in una straLa ricostruzione ha permesso agli inquirenti di accertare che il 19enne, casolese di origini marocchine, aveva notato il denaro contenuto nel borsello della dipendente del centro estetico che si trovava in un bar a consumare un caffè.Dopo averla seguita fino al vicino posto di lavoro, approfittando del fatto che sia lei che la propria titolare fossero impegnate in due stanze separate a lavorare, ha forzato la porta di ingresso - chiusa in quanto con apertura a chiamata - e si è diretto rapidamente verso una stanza privata del centro rubando il borsello della dipendente.La titolare, incuriosita dai rumori provenienti dall’ingresso, si è accorta di quanto stava succedendo e ha dato immediatamente l’allarme mettendosi poi all’inseguimento del ladro. Il 19enne, dedito ai furti sin da minorenne, è stato così arrestato con