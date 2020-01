Colle di Val d'Elsa, accoltellato per due volte al supermercato: arrestato l'aggressore

i origini siciliane e residente a Colle di Val d'Elsa, è stato identificato e rintracciato presso la propria abitazione - nella quale era fuggito dopo il fatto -, unitamente ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena nel frattempo giunti sul luogo del crimine.





Attorno alle 19.15 di ieri, mercoledì 8 gennaio, presso il supermercato in viale dei Mille a Colle di Val d'Elsa, un 57enne italiano pregiudicato, ha accoltellato due volte - all'addome e alla schiena all'altezza dei reni - un 40enne, anch'egli italiano.Sul posto sono intervenuti la volante del Commissariato di Poggibonsi, che ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e sentito i testimoni, ed i militari dell'Arma dei Carabinieri.A seguito dei primi accertamenti congiunti, l'autore, dL'uomo, che aveva addosso ancora gli abiti dell'aggressione, ha ammesso il fatto di fronte alle evidenze palesate degli investigatori ed è stato sPolizia e Carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti anche per capire i motivi dell'accaduto, che sembra siano personali. Da una prima ricostruzione, il 40enne sarebbe stato accoltellato una prima volta nel parcheggio al termine di una lite; scappato all'interno del supermercato, sarebbe stato raggiunto e accoltellato una seconda volta. E' stato poi lo stesso ferito a chiamare il 113.La vittima, residente a Colle, ha riportato ferite di circa 5 cm di profondità che fortunatamente non hanno interessato organi vitali e non corre pericolo di vita. L'uomo èIl 57enne è stato arrestato per lesioni aggravate. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari.