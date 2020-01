''Momenti di storia e cultura colligiani'', ciclo di conferenze a Colle di Val d'Elsa

Inizia il prossimo sabato 1° febbraio, presso la Biblioteca comunale di Colle di Val d’Elsa, il ciclo di conferenze “Momenti di storia e cultura colligiani”.Questa iniziativa segna la ripresa della tradizionale collaborazione tra il Comune colligiano e la Società Storica della Valdelsa, che negli ultimi decenni ha consentito non solo la pubblicazione di numerosi articoli sulla “Miscellanea Storica della Valdelsa” e di importanti volumi (ricordiamo soltanto conferenze in occasione del VII centenario della battaglia di Colle; Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ’500 e ’600; L’attività creditizia nella Toscana comunale; I centri della Valdelsa dal medioevo a oggi, Studi e memorie per Lovanio Rossi.), ma anche l’iniziativa “Colle nella storia”, cicli di conferenze (realizzati unitamente all’Università dell’età libera della Valdelsa) che, per molti anni, hanno fatto sempre registrare una nutrita presenza di pubblico interessato e partecipe.Con l’intento di riannodare un filo comune di approfondimento di aspetti e momenti storici, culturali, sociali, economici, artistici di Colle di Val d’Elsa, la Biblioteca comunale “Marcello Braccagni” e la Società Storica della Valdelsa hanno organizzato le seguenti conferenze:sabato 1° febbraio - Cristiano Bianchi, Troppo avanti, troppo presto: storie di Arte e Architettura contemporanea a Colle di Val d’Elsasabato 15 febbraio - Stefano Santini, La società civile colligiana tra ’800 e ’900sabato 22 febbraio - Giovanni Parlavecchia, Internati e sfollati a Colle di Val d’Elsa durante la seconda guerra mondiale.Tutte le conferenze si svolgeranno alle 17,30 presso la Biblioteca comunale “Marcello Braccagni”, via di Spugna 78, Colle di Val d’Elsa. Per informazioni: telefono 0577922065, email: biblioteca@comune.collevaldelsa.it