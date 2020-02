A Colle di Val d'Elsa ritorna il Carnevale di ColleMaschere

Dopo tre anni di assenza torna, con grande clamore, il Carnevale di Colle di Val d'Elsa, ColleMaschere 2020. Con il patrocinio del Comune, domenica 23 febbraio dalle ore 15, in piazza Arnolfo e le vie della città bassa, tornerà uno degli eventi che più si era contraddistinto tra i carnevali della provincia senese, per far vivere a bambini e famiglie presenti la fine del Carnevale grazie all'unione delle forze di associazioni e amministrazione.L'associazione La Scossa, capofila del comitato ColleMaschere, ha riunito molte associazioni del territorio colligiano (Pubblica Assistenza, Vab, Amici del Musical, Grg la Badia, Mosaico, Incanto, Oratorio S.Agostino, RiColleghiAmo, Misericordia, Anpana, circolo Agrestone) che si sfideranno in una gara di mascherine e carretti, con la gradita conferma della presenza dei carri allegorici del circolo Agrestone, per regalare un momento di goia e festa a tutte le famiglie. Torna anche il bando rivolto alle scuole elementari con il concorso "se avevo le rote ero un carretto" per sbizzarrirsi nella realizzazione di un piccolo carro, con i propri insegnati e genitori, che concorrerà alla vincita di un premio spendibile in materiale scolastico. Per gli amanti della fotografia torna, invece,insieme alla kermesse, anche il concorso fotografico organizzato dal gruppo fotografico Mosaico, con premi in palio per i migliori scatti.L'appuntamento é dunque alle 15.00 in piazza Arnolfo di Cambio, colorati, mascherati e pronti a tutto, perché si sa, a Carnevale ogni scherzo vale.