Colle, il sindaco Donati: ''Sostegno agli anziani, Protezione Civile presidio insostituibile per la nostra comunità''

“L’Amministrazione comunale desidera ringraziare con profonda gratitudine la Protezione Civile per l’incessante opera prestata da tutti i volontari nell’aiutare gli anziani e le persone fragili della nostra comunità per la spesa alimentare, reperire farmaci e prodotti di prima necessità”. Lo sottolinea il sindaco Alessandro Donati a proposito dell’attività svolta in queste settimane di emergenza coronavirus.“Il loro prezioso aiuto – aggiunge il sindaco - è stato fondamentale anche per il ritiro degli alimenti necessari alla rete di solidarietà della Caritas colligiana verso le famiglie bisognose, consentendo così di non interrompere questo importante servizio anche durante il periodo di emergenza che stiamo vivendo. A ciascuno di loro e a tutti i volontari in prima linea ogni giorno è rivolto il nostro ringraziamento più grande”.L’Amministrazione comunale ricorda che il numero della Protezione Civile per l’emergenza spesa è 0577912912.