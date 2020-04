Il Pd di Colle di Val d'Elsa interviene sulla gestione dell'emergenza Covid-19

"La gestione dell’emergenza Covid-19 nel nostro territorio ha dimostrato un’ottima capacità organizzativa del sistema di governo locale. A Colle e in Valdelsa, così come in Regione Toscana, le capacità dei nostri amministratori, la professionalità degli organici a loro disposizione, grazie anche al prezioso contributo delle associazioni di volontariato, hanno saputo offrire risposte efficaci per rispondere con incisività all’emergenza." Così interviene con una nota il Partito Democratico di Colle di Val d'Elsa."In particolare vogliamo ringraziare il sistema di protezione civile comunale per il costante servizio di aiuto e sostegno alla cittadinanza, tra cui il servizio di spesa a domicilio per le persone bisognose e il supporto offerto alle famiglie con familiari Covid positivi.Il Piano di gestione dell’emergenza messo in atto dagli amministratori del nostro Comune ha sicuramente contribuito a limitare il diffondersi del virus. Un esempio di ciò è stata la distribuzione delle mascherine ad ogni residente che si è esaurita in pochi giorni grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni colligiane.Con grande rapidità si è provveduto ad assegnare alle famiglie le risorse stanziate dal governo per l’acquisto di generi alimentari.Condividiamo e sosteniamo la decisione della giunta comunale di integrare il fondo di solidarietà con ulteriori risorse, circa 300mila euro, destinate alla spesa per le famiglie più fragili e bisognose.Molto importanti sono anche le risorse stanziate dal Comune, circa 100 mila euro, per il sostegno delle nostre imprese produttive, artigianali e commerciali. All’amministrazione comunale chiediamo di agire con rapidità per aiutare il sistema economico locale, pur nella consapevolezza che solo un intervento strutturale e più consistente del Governo potrà garantire le risorse necessarie alla sopravvivenza e alla ripartenza delle nostre attività produttive.Vogliamo inoltre complimentarci con il sistema delle RSA della zona Valdelsa, sia pubbliche che private; non si sono infatti verificati casi di positività né tra gli ospiti né tra il personale delle nostre residenze per anziani. Un risultato che testimonia ancora una volta come sul nostro territorio si lavori e si garantiscano livelli di servizi assai elevati grazie all’impegno sia pubblico che privato.Infine esprimiamo grande soddisfazione nei confronti degli amministratori della Regione Toscana per come ha gestito e sta gestendo l’emergenza da Covid 19.Un esempio di ciò è sicuramente la distribuzione capillare e gratuita delle mascherine organizzata in questi giorni. Non vogliamo in alcun modo nascondere la presenza di qualche criticità, ma in questa emergenza era giusto agire prima possibile per aiutare i nostri cittadini. E’ giusto sottolineare che la nostra Regione si è attivata autonomamente e per prima in Italia, nella distribuzione gratuita delle mascherine in numero tale da garantirne una dotazione sufficiente a ciascun residente.Sono inoltre da rimarcare le scelte compiute dalla Regione dal punto di vista sanitario. L’isolamento domiciliare prima, e in strutture ricettive poi, dei contagiati asintomatici o con sintomi lievi ha evitato il sovraffollamento delle strutture ospedaliere, garantendo in questo modo cure adeguate per coloro che ne avevano più bisogno e, soprattutto, ha evitato il rischio che il personale sanitario divenisse il primo diffusore del contagio come purtroppo si è verificato in altre regioni d’Italia.I 130.000 tamponi effettuati ad oggi dalla Sanità Toscana, nonché i 450.000 test sierologici che stanno interessando in questi giorni le categorie a più elevato rischio contagio, sono la migliore risposta possibile per controllare e contenere l’espansione della pandemia.Anche dal punto di vista socio-economico le iniziative messe in atto e le risorse rese disponibili dalla Regione, quali la posticipazione delle imposte regionali o lo stanziamento di risorse regionali per la cassa integrazione e il contributo affitti, rappresentano una risposta importante e necessaria in questa fase emergenziale.Con l’approssimarsi della “fase 2” ci auguriamo che tutto ciò contribuisca a mantenere sotto controllo il virus e consenta a noi tutti un più sicuro ritorno alla normalità."